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ساليفان: بايدن تحدث عن هذه الأمور في ليبيا ولكنه كان يقصد سوريا

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أقر مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض “جيك ساليفان” بوقوع الرئيس الأميركي في فخ الخلط بين تطورات الأوضاع الجارية في كل من سوريا وليبيا.

“ساليفان” أوضح خلال مؤتمر صحفي تابعت مجرياته صحيفة المرصد أن بايدن كان يقصد سوريا في إيجاز قدمه للصحفيين في ختام مشاركته في قمة قادة مجموعة الدول الصناعية الـ7 الكبرى التي احتضنتها بريطانيا، وفيه قال: “تحدث أشياء كثيرة في المجالات التي يمكن أن نتعاون فيها مع روسيا على سبيل المثال في ليبيا”.

وأضاف بايدن قائلًا: “نعمل على فتح ممرات لتهيئة فرص لتقديم مساعدات غذائية واقتصادية، أي المساعدة الحيوية للسكان الذين يعانون من مشاكل حقيقية”، وهو ما ينطبق على أزمة سوريا وليس الأزمة الليبية وهو ما جعل الرئيس الأميركي محل انتقادات واسعة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • لا توجد مشكلة اصلا فالسوريين عندنا فى طرابلس زلمات اردوغان المرتزقة ممكن تتعاون مع روسيا على التخلص منهم وبالطبع سوريا اهم بكثير من ليبيا فسوريا هى البلد التى ستقع فيه المواجهة الكبرى بين المسلمين وحلف الناتو الصليبى التركى وتنتهى المعركة بهزيمة الناتو وفتح المسلمون لاسطنبول دون قتال واقتسام غنائمها ثم يتركوها بعد شائعة بظهور الدجال .
    ودمشق هى من سينزل شرقها السيد المسيح كما ورد فى الحديث الشريف عند المنارة الشرقية
    لهذا نجد اهمية خاصة للروس والامريكان بسوريا اما ليبيا فعى ورقة ضغط فقط لقضايا اخرى خارجها

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