طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى الأجواء دون تغيير هذا اليوم ويوم الغد ،وتسجل الحرارة ارتفاع طفيف يوم الخميس على اغلب المناطق.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية أخر هذه الليلة وصباح الغد على بعض المناطق الساحلية.

•الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ، تنشط احيانا فترة المساء على المناطق الساحلية.

•درجات الحرارة القصوى: ما بين (28- 30) مْ على الساحل ، وما بين (32- 36) مْ على الدواخل وتسجل ارتفاع طفيف يوم الخميس.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا اليوم مناطق الجبل الأخضر وجنوبه، مع احتمال ظهور ضباب أخر هذه الليلة وصباح الغد على مناطق الخليج وبعض مرتفعات الجبل الأخضر.

•الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25- 29) مْ ، وتكون على جالو- اجدابيا والجغبوب ما بين (33-35) مْ ، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الخميس.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 40) مْ ، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الخميس.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (34- 36) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:16).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:58).

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