ليبيا تشارك في أعمال دورة دولية تتعلق بمنع الفساد

ليبيا- شارك رئيس الهيئة الوطنية المكافحة الفساد رئيس فريق الخبراء الحكومي نعمان الشيخ في افتتاح الدورة الـ12 للفريق العامل المفتوح المتعلق بمنع الفساد.

بيان صحفي صادر عن الهيئة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن المشاركة الافتراضية تمت عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، لافتتاح الدورة واستعراض التنفيذ في المركز الدولي فيينا. مؤكدًا مشاركة مجدي الشبعاني نائب رئيس فريق الخبراء مدير إدارة الشؤون القانونية في هذا الحدث.

وأضاف البيان: إن مدير إدارة الوقاية ناصر الهمالي وعضو فريق الخبراء الحكومي طارق بعرة وأمين سر الفريق أبو بكر اشتيوي شاركوا أيضًا في ذات الحدث.

يشار إلى أن مركز فيينا الدولي تابع للأمم المتحدة يعمل على مكافحة الفساد في الدول.

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