الحويج يوجه بمنع الاتجار بـ”الكاتالايزر” المستخدم لتقليل انبعاثات الكربون

ليبيا – أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم 155 لعام 2021 بشأن حظر تصدير مادة والاتجار بها.

القرار الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أشار في المادة رقم 1 منه إلى حظر تصدير مادة “الكاتالايزر” “بلاديوم” المستخدم في تقنية محولات تحفيز المركبات الآلية لتقليل الانبعاثات الكربونية، في حال كان على شكل الخام أو النصف مشغول أو مسحوق، أو على شكل فضلات ونفايات موجودة فيه.

ووفقًا للمادة رقم 2 من القرار، يمنع الإتجار بالمادة المشار إليها بأي وجه من الوجوه، وعلى الجهات الضبطية قفل كافة الورش والمحال التي تتاجر بهذه المادة وإحالة المخالفين للجهات المختصة، فيما شددت المادة رقم 3 على العمل بذلك من تاريخه ويتولى المخاطبون بتنفيذه العمل بأحكامه.

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