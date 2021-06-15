فيروز النعاس: متى نتخلص من كابوس مجلس النواب؟

علقت فيروز النعاس، الأمين العام لما يعرف بـ«حزب الجبهة الوطنية»، على ما حدث في جلسة مجلس النواب أمس الإثنين، عندما قاطع النائب الإخواني المنقطع سابقًا عبدالوهاب زوليه، النائب مصباح دومة، وهو ما تسبب في شجار بسبب استنكار الأخير إهانات وتجاوزات خلوصي آكار وزير الدفاع التركي في طرابلس ليحاول زوليه اسكاته ويرد دومة : “هذه قاعة ليبيين يا عصملي واذا فيكم اتراك يعلنوها”.

وقالت النعاس، في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: في مجلس النواب “إلى متى تستمر هذه المهازل؟، متى نتخلص من هذا الكابوس؟”، مردفة “واهم من يعتقد أن هؤلاء مستعدون للمضي بالبلاد نحو الاستقرار “.

وأوضحت أنه بعيد جدا عن أي واقعية “من يتوقع منهم -النواب- الالتزام بتنفيذ المهام المناطة بهم للوصول للانتخابات”.