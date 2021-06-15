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ساليفان : بايدن تحدث عن التعاون مع روسيا في ليبيا ولكنه كان يقصد سوريا

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي “جيك ساليفان” بوقوع الرئيس الأميركي في فخ الخلط بين تطورات الأوضاع الجارية في كل من سوريا وليبيا.

“ساليفان” أوضح خلال مؤتمر صحفي تابعت مجرياته صحيفة المرصد أن بايدن كان يقصد سوريا في إيجاز قدمه للصحفيين في ختام مشاركته في قمة قادة مجموعة الدول الصناعية الـ7 الكبرى التي احتضنتها بريطانيا، وفيه قال: “تحدث أشياء كثيرة في المجالات التي يمكن أن نتعاون فيها مع روسيا على سبيل المثال في ليبيا” .

وأضاف بايدن قائلًا:” نعمل على تهيئة فرص لتقديم مساعدات غذائية واقتصادية، أي المساعدة الحيوية للسكان الذين يعانون من مشاكل حقيقية”، وهو ما ينطبق على أزمة سوريا وليس الأزمة الليبية وهو ما جعل الرئيس الأميركي محل انتقادات واسعة.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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