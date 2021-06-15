ليبيا الان

وزير العمل والتأهيل يبحث مع وزير القوى العاملة المصري إمكانية الربط بين الوزارتين

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

بحث وزير العمل والتأهيل على العابد عقب وصوله القاهرة، مع وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، التنسيق بخصوص مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن تنظيم وتسهيل تنقّل الأيدي العاملة، ووضع آليات لجذب العمالة المصرية للعمل في إعمار ليبيا.
وأكدت وزارة القوى العاملة المصرية، بحث الجانبين  إمكانية الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتحديد احتياجات الجانب الليبي من التخصصات المهنية المطلوبة حاليا.
وأكد العابد تشكيل لجنة لدراسة أوضاع الطيران وحالة المطارات في ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك