وزير العمل والتأهيل يبحث مع وزير القوى العاملة المصري إمكانية الربط بين الوزارتين

بحث وزير العمل والتأهيل على العابد عقب وصوله القاهرة، مع وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، التنسيق بخصوص مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن تنظيم وتسهيل تنقّل الأيدي العاملة، ووضع آليات لجذب العمالة المصرية للعمل في إعمار ليبيا.

وأكدت وزارة القوى العاملة المصرية، بحث الجانبين إمكانية الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتحديد احتياجات الجانب الليبي من التخصصات المهنية المطلوبة حاليا.