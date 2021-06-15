بعد هجوم “الفأر” على العجيلات.. الصور يطالب الداخلية باتخاذ الإجراءات لتنفيذ أوامر القبض والإحضار

ليبيا – بعد أيام من هجوم محمد بحرون المشهور بـ”الفار” على المدينة طالب النائب العام المستشار الصديق الصور في كتاب له اليوم الثلاثاء بإدخال قوة من عناصر وزارة الداخلية الشرطية إلى مدينة العجيلات لتنفيذ تدابير وقائية تحول دون ارتكاب أي إنتهاكات ماسة بحقوق الإنسان وحريته.

الصور وفي كتابه الموجه إلى كل من “وزير الدفاع، وزير الداخلية،آمر المنطقة العسكرية الغربية، آمر المنطقة العسكرية طرابلس، مدير إدارة العمليات الأمنية” الذي تلقت المرصد نسخة منها أكد على ضرورة وضع إطار عملي تطبيقي فاعل (خطة أمنية) يشترك في إعداده والعمل على مخرجاته كل الجهات المعنية بهذا الكتاب لغرض الحد من الانتهاكات المجرمة وتنفيذ أوامر النيابة العامة القاضية بضبط مرتكبي الجرائم والمحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا الفارين من مؤسسات الإصلاح والتأهيل خلال الأعوام الماضي على أن تكون أعمال الغرف المشكلة لتحقيق الغرض المشار إليه تحت إشراف النيابة العامة المباشرة.

ونوه الصور إلى أنه يتابع الأحداث التي مرت بها مدينة العجيلات وضواحيها خلال الأيام الماضية من خلال التقارير الأمنية الواردة إلى مكتبه وما أذيع عبر وسائل الإعلام المختلفة التي عكست حالت الإنفلات الأمني بالمدينة بشكل ينذر بخطر المساس بالنسيج الاجتماعي ويعزز فكرة الإفلات من العقاب المفروض قانونا عند ارتكاب الانتهامكات الماسة بـالحقوق والحريات.

مستند | مدير أمن #الزاوية رفض تسليم " الفار " للنائب العام سنة 2018 فهل يمتثل لطلبات باشاآغا في 2019 ؟ #ليبيا #المرصد https://t.co/OjmXKkiRx0 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 8, 2019

وأشار النائب العام إلى أن مطالبته بإدخال قوة شرطية إلى المدينة نظرًا لوجود العديد من البلاغات التي حملت أدلت قاطعة علـى ارتكاب جرائم تمس بسلامة بدن الإنسان وحرمة ماله وأخرى تمس بأمن الدولة من جهة الداخل ولم تتخذ أي إجراءات حيالها من قبل الجهـات الأمنية المختصة بشكل ينذر بان ضحايا الجريمة لن ينالوا الإنصاف وأن الخطر المساس بأمن المجتمع قد صار إلى الضرر.

وأوضح الصور أن مطالبته تأتي إلتزاما بالقواعد الأساسية التي توجب على الدولة صون حقـوقا لإنسان وحرياته الأساسية وتحظر أي أعمال أو أفعال تضر بالدولة وأعمالا لأحكام التشريعات الناظمة لعمل الجهات الأمنيةوالعسكرية التي توجب عليها الاضطلاع بمهامها الرامية إلى حماية المجتمع وأمنه يوصف عناصرها من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وبحسبان مأموري الضبط القضائي تابعين للنيابة العامة فيما يتعلق بأعمالهم الوظيفية المتصلة بالاستدلال وملاحقة مرتكبي الجرائم وفقا للأحكام القانونية المنظمة لعمل النيابة العامة.

وذكر مكتب إعلام النائب العام أن المستشار الصور طالب بإدخال القوة الشرطية لمدينة العجيلات مراعاة لمخرجات الاجتماع الذي التقى بمناسبتة بوكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية ووكيل وزارة الداخلية لشؤون مديريات الأمن ورئيس جهاز الأمن الداخلي ومدير إدارة العمليات الأمنية ومدير مديرية أمن العجيلات ومدير إدارة دعم المديريات بالمنطقة الغربية ورئيس إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس وعميد بلدية العجيلات ومحامي عام محكمة استئناف الزاوية ورئيس نيابة العجيلات الابتدائية ؛ لأجل بحث الاحداث التي تعكس حالة الإنفلات الأمني الذي تشهده مدينة العجيلات.

المكتب الإعلامي المطالبة بإدخال القوة الشرطية تأتي استنادا إلى كتاب النائب العام ذي العدد 1-3-4123 المؤرخ 2021/6/14 الموجه إلى الجهات الأمنية والعسكرية الذي طلب بموجبه إتخاذ التدابير الوقائية التي تحول دون ارتكاب أي انتهاكات ماسة بحقوق الإنسان وحرياته حيث قامت وزارة الداخلية بتاريخ اليوم الثلاثاء بتوجيه عدد من عناصرها إلى مدينة العجيلات للعمل على حفظ الأمن والحد من الأفعال المجرمة وشرعت الجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات المرجو منها وضع إطار فاعل لتنفيذ أوامر القبض والإحضار الصادرة عن النيابة العامة وتحت إشرافها.

على وقع تورطهم في قضية داعش 131 … باشاآغا يتهم " جماعة الفار " بتوظيف الداخلية. #ليبيا #المرصد https://t.co/vIvBtC4RJC — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 8, 2019

يشار إلى أن أن ” الفار ” قد سبق ورود إسمه بقضايا تتعلق بالتعاون مع أفراد منتسبين لتنظيم داعش قبل إنهياره في صبراتة وهو المطلوب القبض عليه رقم 6 في القضية الشهيرة 131 لسنة 2017 / إرهاب المنظورة لدى النائب العام .

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.