صنع الله: يمكن لليبيا أن تحتل مركز متقدم في استخدام الطاقات المتجددة

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن ليبيا تتمتع بميزات عدة تساعدها لاحتلال مركز متقدم بين دول العالم في إستخدام الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية تحديدا.

جاء ذلك خلال اجتماع صنع الله الاثنين بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، بوفد من أعضاء مجلس النواب ضم فاطمة الصويعي ، علي كشير، أحلام اللافي ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بسبها منصور السريتي، ومدير الجهاز التنفيذي بالمنطقة الجنوبية، سليمان الزروق واللواء ركن متقاعد بالجيش الليبي أحمد حمدوني ومدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط مختار عبد الدائم.

وبين صنع الله أن ليبيا تتمتع بنسبة سطوع عالية على مدار السنة مشيرا للاستفادة من علاقة الشراكة المميزة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات الطاقة الكبرى مثل شركات توتال الفرنسية، ايني الايطالية وربسول الاسبانية، وما تملكه هذه الشركات من قدرة وخبرة واسعة في مجال الطاقات المتجددة وإمكانية تنفيذ مشاريع كبرى لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، مبينا أن ذلك يكون في إطار استثماري وشراكة بين هذه الشركات والمؤسسة أو مع مؤسسات الدولة الاخرى المعنية بأمور الطاقة.

وأشار صنع الله إلى أن تنفيذ مثل هذه المشاريع سيكون نقلة نوعية في مجال الطاقة وداعم كبير للاقتصاد الوطني مشددا على أهمية هذا التوجه من الناحية البيئية أيضا ومواكبة الجهود الدولية للتقليل من الانبعاثات وخاصة بعد توقيع ليبيا مؤخرا على اتفاقية باريس للمناخ .

وتحدث صنع الله عن استخلاص غاز الطهي من شعلة حقل الشرارة مبينا أن هذا المشروع تمت دراسته من قبل المؤسسة الوطنية للنفط ويحتاج فقط للتمويل من الدولة للشروع في التنفيذ بأسرع وقت ممكن وبمدة لا تتجاوز 18 شهر فقط، مع اشتراط توفر الظروف الأمنية المناسبة المشجعة لقدوم الشركات والمقاولين للعمل بالمنطقة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة موضوع محطة كهرباء اوباري وخيارات الوقود المناسب، وكذلك أهمية الدخول وبقوة في استخدام الطاقات المتجددة لتوليد الكهرباء والاستفادة من النفط لدعم الاقتصاد وجلب العملة الصعبة، وكذلك مناقشة أهمية تنفيذ مشروع إنشاء وحدة استخلاص غاز الطهي من شعلة حقل الشرارة النفطي لتوفير غاز الطهي وحل هذا المختنق بشكل جذري في منطقة الجنوب، كما تم مناقشة عدة مواضيع أخرى تمس حياة المواطن بشكل مباشر ومنها أهمية ضمان استمرار تدفق المحروقات، وتم التطرق أيضا إلى إطلاق برامج المشاريع الصغرى والمتوسطة في الجنوب لاستيعاب المبادرين من الشباب وخلق فرص العمل ومواضيع اخرى لتحفيز القطاع الخاص.

وقال مدير إدارة التنمية المستدامة مختار عبد الدائم إن المؤسسة وتحت مظلة برامج التنمية المستدامة ستطلق برنامج للمشاريع الصغرى والمتوسطة في الجنوب وستكون البداية بإطلاق معرض المشروعات الصغرى المتوسطة في منطقة الجنوب مع بداية شهر سبتمبر والذي ستتاح فيه الفرصة لكافة المبادرين من الشباب لتقديم مشاريعهم الخاصة وتنمية قدراتهم من خلال برامج تدريبية مكثفة توفر فرص النجاح لمشاريعهم الخاصة، وستكون هناك جوائز مشجعة ومحفزة للتراتيب الاولى، وأضاف أن مثل هذه البرامج تخلق فرص حقيقية للتنمية المكانية، وهو ما سيخفف العبء على القطاع العام بالبلاد، ويحقق توازناً اقتصادياً تحتاج إليه ليبيا أكثر من أي وقت مضى.