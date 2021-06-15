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جبريل العبيدي: جاؤوا بـ«المنفي واللافي والكوني» ليقوموا بدور «الرئيس الكومبارس»

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى الكاتب الصحفي، جبريل العبيدي، أن أعضاء المجلس الرئاسي، تم اختيارهم ليقوموا بدور «الرئيس الكومبارس»، مشيرا إلى أنهم لم يأتوا من المجهول كما يظن البعض.

وقال العبيدي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “من يظن أن المنفي واللافي وحتى الكوني جاؤوا من المجهول؛ فقد خاب ظنه. فهؤلاء جاؤوا بهم لدور الرئيس الكومبارس”.

ويوم الجمعة 5 فبراير الماضي، أعلنت الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز عن النتيجة النهائية للتصويت على السلطة التنفيذية الجديدة في ملتقى الحوار السياسي، بفوز قائمة (المنفي دبيبة) بنسبة 53.42%، متقدمة على قائمة (عقيلة باشاغا) التي حصلت على نسبة 46.58%.

الوسوم

«المنفي الرئيس العبيدي الكوني اللافي المجلس الرئاسي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الريس منفى مثل الريس حنفى فى فيلم بن حميدو للفنان عبدالفتاح القصرى كلمته بتنزل الارض كل مرة مافيش منفى اما الكونى واللافى لافى عندهم ذرة كرامة ولا شرف جاتهم القرف لما يتطاول الحمار اكار للقادم من ارض الدعارة والاشرار على الجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب ةلا تجد اى امعة من هؤلاء يرد عليه ويقول له اخرس ياكلب احترم ارادة الشعب الليبى .
    ولو كان فيه رئيس مجلس رئاسى ذكر بجد لدعى الى اجتماع فى سرت يحضره قائد الجيش الوطنى وقادة الافرع بالجيش مع امراء المليشيات الموجودة بغرب ليبيا ويطلب من الجميع تغليب مصلحة ليييا اولا والتعاون للخروج من الازمة اما ان يتجاهلوا عرض الجيش الوطنى الضخم لارضاء المليشيات فلا يستحقوا الا ان اقول لهم اتفوووووووه ليوم القيامة

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