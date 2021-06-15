جبريل العبيدي: جاؤوا بـ«المنفي واللافي والكوني» ليقوموا بدور «الرئيس الكومبارس»

رأى الكاتب الصحفي، جبريل العبيدي، أن أعضاء المجلس الرئاسي، تم اختيارهم ليقوموا بدور «الرئيس الكومبارس»، مشيرا إلى أنهم لم يأتوا من المجهول كما يظن البعض.

وقال العبيدي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “من يظن أن المنفي واللافي وحتى الكوني جاؤوا من المجهول؛ فقد خاب ظنه. فهؤلاء جاؤوا بهم لدور الرئيس الكومبارس”.

ويوم الجمعة 5 فبراير الماضي، أعلنت الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز عن النتيجة النهائية للتصويت على السلطة التنفيذية الجديدة في ملتقى الحوار السياسي، بفوز قائمة (المنفي دبيبة) بنسبة 53.42%، متقدمة على قائمة (عقيلة باشاغا) التي حصلت على نسبة 46.58%.