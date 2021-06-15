الترهوني: أردوغان سيماطل بشأن سحب المرتزقة حتى موعد الانتخابات

ليبيا – أكد المحلل العسكري الليبي محمد الترهوني أن وعود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرئيس الفرنسي هدفها كسب الوقت فقط قبل مؤتمر برلين 2.

الترهوني وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الثلاثاء قال: إن ذلك ليس وعدًا من أردوغان لرؤساء أوروبا، مشيرًا إلى أنه رغم اجتماع برلين 1، ومن بعده اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة، حول وضع معاد محدد لسحب المرتزقة، فإنه لم يتم التنفيذ.

وبين أن أردوغان سوف يماطل ويختلق أعذارًا جديدة لبعد الانتخابات المقبلة خشية سقوط وفشل الإخوان في الاستحواذ على المناصب، مشيرًا إلى أنه يحاول استعطاف المجتمع الدولي خشية عقوبات من حلف الناتو وبرلين 2.

الترهوني لفت إلى أن هناك قلقًا تركيًا من تعاظم قوات الجيش واستعراضه العسكري الكبير نهاية الشهر الماضي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية