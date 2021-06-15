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الترهوني: أردوغان سيماطل بشأن سحب المرتزقة حتى موعد الانتخابات

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد المحلل العسكري الليبي محمد الترهوني أن وعود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرئيس الفرنسي هدفها كسب الوقت فقط قبل مؤتمر برلين 2.

الترهوني وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الثلاثاء قال: إن ذلك ليس وعدًا من أردوغان لرؤساء أوروبا، مشيرًا إلى أنه رغم اجتماع برلين 1، ومن بعده اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة، حول وضع معاد محدد لسحب المرتزقة، فإنه لم يتم التنفيذ.

وبين أن أردوغان سوف يماطل ويختلق أعذارًا جديدة لبعد الانتخابات المقبلة خشية سقوط وفشل الإخوان في الاستحواذ على المناصب، مشيرًا إلى أنه يحاول استعطاف المجتمع الدولي خشية عقوبات من حلف الناتو وبرلين 2.

الترهوني لفت إلى أن هناك قلقًا تركيًا من تعاظم قوات الجيش واستعراضه العسكري الكبير نهاية الشهر الماضي.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • اردوغان لا يعنيه الاخوان فهم بالنسبة له عبيد عنده يستخدمهم لصالحه فقط ولا يعنيه مصيرهم الاسود والوقت ليس فى صالح اردوغان مع التطورات الاقليمية السريعة فمن كان يصدق ان يتم الاعداد لزيارة السيسى الى قطر وفى نفس اليون امس حكم اعدام نهائى لدستة اشرار من قيادات اللخوان اهمهم اليلتاحى الذى كان يسمى وزير داخلية الاخوان وهو مجرم خطير فلت من العقاب على جرائمه فى موقعة الجمل واليوم يحكم عليه بالاعدام فى جريمة رابعة العدوانية ومع ذلك لم يهتم به الاتراك ولا قطر فالاخوان فى خبر كان

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