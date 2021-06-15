العباني: رئيس الدولة منصب سيادي يجب أن تكون له ضوابط واشتراطات

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن رئيس الدولة منصب سيادي وهو المنصب الأعلى في مناصب الدولة السيادية، والتقدم لشغله ليس عيبًا، ومن يشغله ليس مجرمًا.

العباني أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن شغل هكذا منصب بهذه الخطورة، يجب أن تكون له ضوابط واشتراطات.

وتابع: “وكيفيه الوصول إلى عمله، ولا أقل أن يكون الراغب كفؤًا وقادرًا، وأن يكون الطريق ممهدًا لهؤلاء الأكفياء القادرين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أما أن تطالعنا الأخبار بأن فلان ترشح، وعلان يرغب في الترشح لمنصب رئيس الدولة، في وقت لم يحسم فيه الجدل حول آلية الاختيار والشروط اللازمة لذلك، فهذا قفز في الهواء”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية