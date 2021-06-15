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معيتيق يستضيف السفير البريطاني في منزله لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الأسبق، أحمد معيتيق، إنه أجرى نقاشًا مع السفير البريطاني لدى ليبيا، نيكولاس هبتن ومرافقيه، حول مستجدات الوضع الليبي ومؤتمر برلين الثاني المزمع عقده في 23 يونيو الجاري.

جاء ذلك في تغريدة اليوم الثلاثاء لأحمد معيتيق على حسابه في تويتر.

وقال معيتيق، إنه استضاف السفير البريطاني ومرافقيه في بيته بمدينة مصراتة الإثنين، حيث ناقشوا تطورات الوضع في ليبيا ومؤتمر برلين، والذي يجب أن تكون أهم مخرجاته تحقيق الأمن والاستقرار وإجراء الانتخابات في وقتها ليبيا.

الوسوم

#أحمد معيتيق بريطانيا ليبيا مؤتمر برلين

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اخبار ليبيا 24

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