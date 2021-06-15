الناتو يدعو السلطات الليبية لاتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء الإنتخابات في موعدها

ليبيا – أكد البيان الختامي لقمة قادة الناتو ببروكسل أن الأزمة في ليبيا لها انعكاسات مباشرة على الاستقرار الإقليمي وأمن جميع الحلفاء، وأن الحلف على استعداد لتقديم المشورة في تعزيز المؤسسات الدفاعية والأمنية الليبية، وذلك بناء على طلب طرابلس.

الحلف رحب في بيانه المؤلف من 79 نقطة وفقًا لوكالة “نوفا” الإيطالية بالتقدم المحرز في ليبيا بتشكيل حكومة وحدة وطنية وانتخاب أعضاء مجلس الرئاسة.

وأشاد بجهود الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية الليبية الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية، فضلًا عن توحيد وتعزيز مؤسسات الدولة.

وأكد الحلف دعمه بالكامل لتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2570 و2571 واتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 23 أكتوبر 2020.

كما دعا السلطات في ليبيا إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر 2021.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية