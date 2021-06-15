المنقوش: نقف على مسافة واحدة من كل الدول وسيادة ليبيا فوق كل اعتبار

أكدت وزير الخارجية نجلاء المنقوش أن سيادة ليبيا فوق كل اعتبار وأن وزارة الخارجية تقف على مسافة واحدة من كل الدول وتتعامل معها بما يخدم مصلحة ليبيا.

وبينت المنقوش خلال لقائها متفوقي الدفعة 16 من خريجي معهد الدراسات الدبلوماسية أنها قامت بعدة زيارات لعدد من الدول وستكون لها زيارات مماثلة لدول أخرى لتوضيح الرؤية الليبية لدعم الاستقرار في البلاد وتحشيد الدعم لهذه الرؤية لعرضها على مؤتمر برلين 2 في 23 من الشهر الجاري، وحث الدول المشاركة على تبني الرؤية الليبية بعد غيابها عن مؤتمر برلين 1 بداية العام المنصرم.

وأوضحت المنقوش أن من أهم أولويات الوزارة المساهمة في رفع المعاناة عن المواطن من خلال حث الدول الشقيقة والصديقة على إعادة فتح سفاراتها وقنصلياتها بالعاصمة طرابلس والمدن الأخرى لتسهيل حصول المواطنين على التأشيرات من داخل ليبيا إلى جانب فتح الأجواء للرحلات الجوية من وإلى ليبيا وأضافت أن هناك خطة لفتح الأجواء بين ليبيا وكلاً من مالطا وإيطاليا خلال الشهرين القادمين.

وأشارت المنقوش إلى أن هناك جهود تبذل لتطوير وتنظيم عمل وزارة الخارجية من خلال إدخال التقنيات الحديثة في مجال الإدارة مثل الأرشفة الاليكترونية لمكافحة الفساد وتقليص البعثات الليبية في الخارج وعدد العاملين بها والالتزام بتطبيق القانون الدبلوماسي على كل موظفي الوزارة خصوصا رؤساء البعثات من سفراء وقائمين بالأعمال وقناصل.

ولفتت المنقوش إلى أنه بعد مرور 100 يوم علي توليها الوزارة أدركت أهمية إقحام الشباب في العمل الدبلوماسي لضخ دماء جديدة برؤية جديدة تتولى قيادة الوزارة في المرحلة القادمة.

وحضر لقاء المنقوش مع خريجي الدفعة 16 بمعهد الدراسات الدبلوماسية وزير الشباب وهو احد خريجي هذه الدفعة وأكد في مداخلة له على أهمية إقحام الشباب في كافة المجالات وأن وزارة الشباب أيضا وضعت نصب أعينها تأهيل الشباب لقيادة المرحلة القادمة.