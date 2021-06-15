الإعلان عن “منظمة مهجري المنطقة الغربية” في بنغازي

أُعلن في مدينة بنغازي عن تأسيس منظمة مهجري المنطقة الغربية حيث تم إصدار البيان رقم “1”، الذي تضمن رفضًا قاطعًا للوجود التركي العسكري في ليبيا معتبرين أنه احتلالٌ للأراضي الليبية.

وتتكوّن المنظمة من شخصيات عدة ناشطة في مجال العمل المدني، ومعروفة بدعمها لاستتباب الأمن، ورفض المظاهر المسلحة الفوضوية، ولطالما كانت مع قيام مؤسسة عسكرية موحدة تفرض الأمن، وتجمع السلاح، وتكون بداية مناخ ديمقراطي مدني سلمي؛ يسمح بالتداول السلمي على السلطة.

وحمل البيان الصادر، أمس، عنوان “هجرت.. واستوطن الأتراك في وطني”، وركز على إدانة الزيارة التركية التي قام بها وزير الدفاع، خلوصي آكار، إلى مدينة طرابلس، حين هبطت طائرته في قاعدة معيتيقة، دون حضور أي شخص ليبي، ودون علم مسبق من جهات المطار الأمنية.

وتضمن البيان ثلاثة مطالب؛ المطلب الأول هو تجميد عضوية عضو مجلس النواب عبدالوهاب زويلة على خلفية ما حصل بالأمس داخل قاعة مجلس النواب في مدينة طبرق بينه وبين النائب مصباح دومه، الذي استنكر الزيارة في امتداد لإنكاره حالة الوجود العسكري التركي، التي يعتبرها محتلةً لأراضي من ليبيا.

وأما المطلب الثاني؛ فهو أن يقوم رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، باستنكار الزيارة، واعتبار ما حصل انتقاصًا من السيادة الوطنية، والمطلب الثالث هو مخاطبة لجنة “5+5” الجهات الدولية الراعية لعملية السلام وإعلامها بما حصل من انتهاكات، والمطالبة بوقف الأعمال الاستعمارية، والمطلب الرابع هو أن يخرج الشعب في مظاهراتٍ يوم الجمعة؛ للتنديد بما يحدث، والمطالبة بخروج المرتزقة من التراب الليبي، والمطلب الخامس يتمثّل في استنكار ما حصل في مدينة العجيلات من قتل وحرق وتهجير وسرقة الممتلكات.

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