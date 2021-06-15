المفوضية العليا تعقد اجتماعًا مع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية

في إطار التعاون بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسة القضائية انعقد أمس الإثنين اجتماعٌ ضم عضو مجلس المفوضية رباب حلب، ومدير مكتب الشؤون القانونية آلاء الشيباني، مع المستشار علي السويح رئيس قسم التدريب بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية.

استعرض الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمفوضية المستجدات المتعلقة بملف التعاون مع جهاز القضاء، ضمن الاستعدادات للانتخاب المقرر في 24 ديسمبر القادم، من بينها تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين المفوضية والهيئات القضائية، ووضع آليات للتدريب وإجراء المناقشات حول الفصل في الطعون وفض المنازعات الانتخابية.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

