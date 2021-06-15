“الحضيري” يكشف لـ218 مصير مشروع الميزانية

أكد النائب محمد الحضيري لـ”218″ أن المجلس سيقرّ الميزانية المقترحة من الحكومة بعد تعديل بعض البنود، خلال الجلسة المزمع عقدها اليوم الثلاثاء، بعد تعليق جلسة الأمس.

وأشار النائب إلى أن بنود الميزانية المتوقّع تعديلها أولاً؛ بند الطوارئ الذي من المتوقّع إلغاؤه، إضافة إلى تقليص بند التنمية.

وعلّق رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أمس، جلسة مناقشة مشروع الميزانية بعد مشادات كلامية بين النواب.

وتسعى الحكومة لإقناع البرلمان بإقرار مشروع قانون الميزانية، كما أحيل إليه أخيرا، من دون تقليص الأرقام الواردة فيها، وفي أقرب وقتٍ ممكنٍ.

وكانت هيئة الرئاسة قد دعت أعضاء المجلس، إلى المشاركة في الجلسة لاستكمال مناقشاته ومداولاته حول الميزانية العامة، بعدما علّق جلسته الأخيرة التي عقدها يوم 25 من مايو الماضي، وأقرّ فيها الباب الأول من مشروع الميزانية الخاص بالمرتبات وما في حكمها، على أن يتضمّن القوانين الصادرة عن المجلس بزيادة مرتبات المعلمين، وقانونيْ الشرطة والجامعات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية