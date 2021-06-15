بالفيديو.. المنقوش تكشف إطلاق وزارة الخارجية مبادرة استقرار ليبيا

أعلنت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أن الوزارة أطلقت مبادرة “استقرار ليبيا” والتي تسعى لإيجاد طريقة عملية لتطبيق مخرجات مؤتمر برلين الأولى والثانية وقرارات مجلس الأمن الأخيرة.

وبينت المنقوش خلال لقائها خريجي المعهد الدبلوماسي أن المبادرة التي أطلقت على مستوى وزراء الخارجية تهدف للتعامل مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والاتحاد المغاربي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة لمناقشة أهداف المبادرة والتي منها وقف إطلاق النار وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية

وأشارت المنقوش إلى العمل على التشاور بخصوص مؤتمر برلين 2 المقرر في 23 يوليو الجاري مضيفة: هذه بالنسبة لنا مرحلة تاريخية وحاسمة تستدعي الكثير من العمل الدؤوب والاجتماعات الجانبية من أجل دعم القضية الليبية.

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ولفتت المنقوش إلى أنه في مؤتمر برلين 1 كانت ليبيا غائبة عن الساحة وكان المجتمع الدولي هو المتصدر ويتخذ القرارات بالنيابة عن ليبيا مضيفة نحن الآن في مرحلة تحتم الدفع بالأجندة الليبية والقضية الليبية باعتبارنا مسؤولون عما يحدث في البلاد ونحاول الدفع بعجلة السلام والاستقرار في ليبيا

وأكدت المنقوش أنها تحاول التواصل مع كل الأطراف الدولية سواء كان لها ضلع في النزاع الليبي أو محايدة أو إيجابية لإيصال رسالة مفادها أن ليبيا الآن تمثلها دبلوماسية معتدلة وإيجابية تفتح أذرعها لكل دول العالم التي تهدف لدعم السلام والاستقرار في ليبيا.