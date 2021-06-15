مجلس الأعمال التركي: ليبيا هي بوابة أنقرة للقارة الأفريقية

قال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية مرتضى قرنفيل، إن الأزمة الاقتصادية في ليبيا أكبر وأخطر من الأزمة الأمنية، مشيرا إلى أن تركيا بدأت فعليا في إنشاء قاعدة لوجستية في مدينة مصراتة.

وزعم، في مقابلة مع صحيفة “العربي الجديد”، أن المقاولين الأتراك لديهم واجبات مهمة من حيث البنية التحتية والبنية الفوقية لإعادة إعمار ليبيا، وأن عليهم كرجال أعمال أتراك الوقوف إلى جانب ليبيا وأن يكونوا قدوة للعالم.

وأضاف أن تركيا ستستمر في تقديم جميع أنواع المساعدة لتلبية الخدمات العامة التي تحتاجها ليبيا ولتطوير الصناعة، وستواصل دعم استقرار حكومة الوحدة الوطنية للوصول إلى تنمية حياة الشعب الليبي “الشقيق”.

وأردف: “نزور ليبيا خلال هذه الأيام رفقة وفد لتقييم المساهمات التي سنقدمها لهذه البلد من خلال 34 عامًا من الخبرة لدينا، وكذلك لتقييم الوضع الأخير في البلاد ونهدف إلى المساهمة في المشاريع التي قد تعود بالفائدة على كلا البلدين”.

وأوضح أن صادرات تركيا إلى ليبيا في أبريل2021م، بلغت 263.3 مليون دولار، بزيادة 228% عن نفس الشهر من العام الماضي، فيما بلغت قيمة الصادرات بين يناير، وأبريل2021م، ما مجموعه 825.8 مليون دولار، بزيادة نسبتها 58% على أساس سنوي.

وبين أن القطاع الخاص التركي متحمس لاستكمال المشروعات التي لم تكتمل بعد في ليبيا، وكذلك المشاركة في مشاريع جديدة، مشيرا إلى أن وقد وجود 4 أسعار صرف مختلفة أدى إلى تعطيل الأنشطة التجارية، قبل أن يتحول البلد إلى سعر صرف ثابت اعتبارا من 1 يناير 2021م، ما دفع برجال الأعمال الأتراك إلى إعادة اهتمامهم بالمنطقة.

وأكد أن استقرار سعر الصرف أدى إلى ارتياح المستثمرين، وكل هذه التطورات أدت إلى زيادة الصادرات.

ولفت إلى أن الصادرات التركية إلى ليبيا حققت ارتفاعا كبيرا مع حصول حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة على الثقة من مجلس النواب في مارس، معتبرا هذا تطورا مهما من حيث استعادة الاستقرار في ليبيا.

ورأى أن “زيارة حكومة الدبيبة إلى تركيا في الأشهر الماضية تبعث الأمل في الفترة المقبلة من حيث زيادة حجم التجارة، لأن تطوير التعاون واستمرار سريان الاتفاقيات مهمان للغاية من أجل التنمية في ليبيا”، بحسب قوله.

وعن أهم الصادرات التركية إلى ليبيا الآن، قال: “نصدّر غالبية المنتجات من جميع القطاعات التي تحتاج إليها في كل المناطق، من الخضراوات والفواكه الطازجة إلى المنتجات الكيماوية والملابس الجاهزة والأثاث والمجوهرات والآلات وقطع الغيار، وكذلك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومواد البناء، إضافة إلى الحديد والفولاذ والبتروكيماويات ومواد البنية التحتية المعلوماتية إلى الصحة والغذاء”.

ولفت إلى أنه في الآونة الأخيرة، زادت صادرات الحديد والمعادن والأجهزة الإلكترونية والكهربائية والسجاد والحبوب والمنتجات الشبيهة بالحبوب والأثاث والفواكه الطازجة والفواكه المجففة.

وعن تأسيس محطة لوجستية في مدينة مصراتة، قال: “ندرك المزايا الناشئة عن الوضع الجيوسياسي لليبيا، ويجب أن نخطط لإنشاء قاعدة لوجستية في إفريقيا، وهي ستدعم قناة السويس من وجهة نظر تجارية، ولا تنافسها، ففي يومنا هذا يمر منتج مصدره البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس إلى ميناء جيبوتي ويصل إلى المستهلك بعد رحلة برية طويلة، وإذا كانت الوجهة وسط إفريقيا يصبح النقل أكثر صعوبة”.

وأضاف أن هذه العوامل تتسبب في فترات من شهر إلى شهرين في تسليم المنتجات المصدرة، رغم أن ليبيا تبعد عن تركيا مدة 3 أيام عن طريق البحر، والمنتجات التي تنتقل من تركيا إلى ليبيا تكون في إفريقيا في اليوم الرابع إذا تم استخدام شركة الطيران بعد ذلك، وإذا كان الطريق البري مفضلًا فيمكن توصيل المنتجات إلى وسط وشرق وغرب إفريقيا عبر ليبيا في غضون أسبوع واحد، مؤكدا “لذا نهتم بمشروع المحطة اللوجيستية هذه من أجل تحقيق هدفنا التصديري البالغ 10 مليارات دولار”.

وبالنسبة إلى العائد على ليبيا من هذه القاعدة اللوجستية، قال إنها مشروع حلم بالنسبة لليبيا، لأن التجارة موجودة في جينات الشعب الليبي، ومع هذه القاعدة يمكن أن تصبح ليبيا أهم دولة في شمال إفريقيا حيث يمكن أن يعيش 100 مليون شخص في رغد واستقرار من الناحية الاقتصادية.

ورأى أنه مع زيادة التنمية الاقتصادية سيزداد الاستقرار والأمن في ليبيا على نفس المستوى بفضل هذا المشروع، متوقعا أن يواصل البَلَدان أنشطتهما في علاقة يربح فيها الجميع.

وعن إمكانية التعاون مع الشرق الليبي، قال: “كرجال أعمال، نؤمن بوحدة التراب الليبي، ونحن مستعدون دائما مع خبرتنا التجارية لمواصلة أنشطتنا من خلال مزج جميع أنواع الفرص التي توفرها الإدارات المحلية أو السلطات الليبية في جميع أنحاء ليبيا بغض النظر عن الشرق أو الغرب أو الجنوب”.

وفيما يتعلق بخطة وصول الصادرات لليبيا إلى 10 مليارات دولار، قال إنه كي يستثمر رجال الأعمال الأتراك أكثر في ليبيا، فالمطلوب تسهيل طلبات التأشيرة بين البلدين ما يجعل الشركات التركية في وضع أقوى، مضيفا “نحن نواصل جهودنا لزيادة حجم تجارتنا السنوية إلى 5 مليارات دولار على المدى القصير ثم إلى 10 مليارات دولار على المدى الطويل”.

ونوه بأن الأنشطة التركية هدفها إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية، فإنها تشكل بوابة للانفتاح أكثر على القارة السمراء، موضحا: “ليبيا بلد شقيق وصديق وحليف مهم جدا لبلادنا، وهو أيضا أحد أهم شركائنا التجاريين في شمال إفريقيا، والصداقة مستمرة ويعود تاريخها إلى سنوات طويلة بسبب علاقاتها السياسية والاقتصادية التي بدأت بعد أن اعترفت تركيا بالدولة الليبية التي تأسست عام 1951م، واستمرت مع دخول قطاع المقاولات التركية إلى ليبيا عام 1972م، ومع قوة روابطنا السابقة نهدف إلى المساهمة في ليبيا وتعزيز علاقاتنا في إفريقيا من خلاله أيضاً”.

وأضاف أن تركيا تعبّر في كل فرصة عن أن ليبيا هي بوابة القارة الأفريقية إذ يستطيع الأتراك الوصول إلى إفريقيا في وقت أقصر عبر ليبيا ورفع صادراتهم إلى القارة إلى مستويات أعلى.

وتابع: “هذه الجغرافيا القيّمة التي بدأ الاستقرار فيها من جديد مفتوحة تماما للاستثمارات، كما أن هذه المنطقة في مثل هذا الوضع الاستراتيجي تخلق فرص عمل للعديد من القطاعات الفرعية، وبفضل القاعدة اللوجيستية التي ذكرتها سابقا، يمكننا بسهولة توصيل منتجاتنا إلى 53 دولة أفريقية وبالتالي إلى عدد سكان يبلغ مليار نسمة”.

وأكد أن “موقع ليبيا الجغرافي الاستراتيجي يجعلها بلدا غنيا بالثقافة والتاريخ، فضلاً عن التعدين والسياحة، كما تمتلك العديد من الإمكانات لتكوين مصادر دخل قومي إضافة إلى النفط، فيما تهدف تركيا إلى تحويل هذه الإمكانات إلى استثمار ووضعها في خدمة الشعب الليبي”، بحسب قوله.

وحول مطالبات إلغاء التأشيرة لرجال الأعمال أو تخفيف الإجراءات بين البلدين، قال إن “في ليبيا احتياجات متراكمة بسبب الوضع في السنوات العشر الماضية وتحتاج إلى حل سريع”، مضيفا “نحن كمجلس أعمال ومستثمرين أتراك سنواصل المساهمة في الاقتصاد الليبي وتكثيف أنشطتنا من أجل تطوير العلاقات الدبلوماسية التجارية وذلك بفضل علاقاتنا المتعمقة الجذور في الماضي”.

وعما إذا كانت تركيا يمكن أن تلعب دورا في خلق قطاع صناعة واعد بليبيا وتطوير الصناعات القائمة، رأى أن ليبيا لا يوجد بها استثمار جاد بسبب البيئة المعقدة منذ 10 سنوات وهي بيئة لا يعيش فيها قطاع التصنيع، ومن ثم فإن المستثمرين الأتراك على دراية جيدة بثقافة إجراء الأعمال التجارية في ليبيا إضافة إلى تعزيز الصادرات.

وأوضح أن المجالات التي يمكن استثمارها بسرعة في ليبيا تتمثل في الطاقة والصناعات الدفاعية والغذاء وإعادة التدوير والمواد الكيميائية.

وأشار إلى أن ليبيا كانت بين أكبر 10 مصدّرين للنفط في العالم باحتياطي 46 مليار برميل في الماضي، معربا عن أسفه لفقد هذا الوضع بسبب المشاكل الداخلية التي عانت منها ليبيا في السنوات العشر الماضية، موضحا أنه توجد رواسب نفطية كبيرة في المنطقة الوسطى من ليبيا، أما شمال البلاد فهو مناسب للسياحة، بينما يبرز الجنوب برواسبه المعدنية.

وأعرب عن أمله أن يواصل رجال الأعمال الأتراك في ليبيا النجاح الذي حققوه في قطاع المقاولات لمدة 48 عاما في البتروكيماويات والتعدين أيضًا.

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