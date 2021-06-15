ليبيا الان

«زولية»: كانت هناك نية مبيتة من «دومة» لتوجيه الجلسة لـ«مواضيع جانبية»

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عضو مجلس النواب عبد الوهاب زولية، أن غالبية النواب ماضون في اعتماد الميزانية دون بند الطوارئ والتنمية، متوقعا اعتمادها في جلسة اليوم.

وحول الخلاف الذي وقع مع النائب مصباح دومة، قال النائب الإخواني زولية، في تصريحات صحفية: “الخلاف كان حول خروج دومة عن موضوع الجلسة أكثر من مرة، حيث كان النائب دومة يحاول توجيه الجلسة لمواضيع جانبية ما ينبئ بوجود نية مبيتة”، على حد وصفه.

وأضاف “صمت مقرّر الجلسة أيضا ربما كان لأسباب جهوية لرفضه طلبي بنقطة نظام حول ابتعاد دومة عن الموضوع، وكان الأجدى بالنائب الحديث عن منطقته ومعاناة الجنوب بدل حديثه عن المنطقة الغربية”، وفقا لتعبيره.

وكان النائب الإخواني المنقطع سابقًا عبدالوهاب زوليه، قد قاطع النائب مصباح دومة، ما تسبب في شجار بسبب استنكار الأخير إهانات وتجاوزات خلوصي آكار وزير الدفاع التركي في طرابلس ليحاول زوليه اسكاته ويرد دومة: “هذه قاعة ليبيين يا عصملي واذا فيكم اتراك يعلنوها”.

الوسوم

الإخوان الميزانية تركيا دومة زولية مجلس النواب

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ايها الاخوانى الحقير ايامكم القادمة سوداء فاما السجون واما المشانق انظر الى اخوانك فى مصر من كبار الخوان اين هم الان مرشدكم العام بديع وخليفته محمود عزت ونائبه خيرت الشاطر فى السجون ياميبون لم ينفعهم اردوغان ولا تميم بالعكس يتبرأوا الان من الخوان لدرجة ان خبر اعدام دستة اخوان من اشرار رابعة كان خبر تافه بالامس لم يهتم به احد حتى ان وزير خارجية مصر كان مع وزير خارجية قطر يعد لزيارة قاهر الاخوان للدوحة فاعدام البلتاحى وصفوت حجازى والبر مر مرور الكرام عقبال عندكم ياخوان ليبيا فالمتغيرات الاقليمية السريعة تعجل بسحقكم فنحن فى زمن المصالح

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