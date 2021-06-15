الصور يبحث مع الدبيبة العقبات التي تواجه آليات إنفاذ القانون

ليبيا – اجتمع النائب العام المستشار الصديق الصور أمس الإثنين برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمكتب النائب العام المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين مكتب النائب العام وبين مجلس الوزراء، وعلى وجه الخصوص العقبات التي تواجه آليات إنفاذ القانون لغرض إيجاد حلول لها.

وبحث المجتمعون ضرورة دعم الاستجابة للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك المعايير الخاصة بمؤسسات الإصلاح و التأهيل ونزلائها، والتأكيد على أهمية توفير الإمكانيات اللازمة لسير العمل في النيابات.

من جهته، أكد الدبيبة على أن حكومته ستعمل على دعم النيابة العامة بالإمكانيات المادية التي تسهم في إنجاز عملها، وأن حكومته تعول على التحقيقات المجراة بمعرفة مكتب النائب العام لمجابهة تنامي ظاهرة الفساد المالي والإداري في القطاع العام، وجعلها إحدى الركائز التي تستند إليها الحكومة في إجراءات الإصلاح المتوخاة .

بدوره، قدم المستشار الصور الشكر لرئيس مجلس الوزراء لما لمسه من رغبة جادة لدى حكومته في دعم عمل النيابة العامة الإداري، وحرصه على إخطار مكتب النائب العام خلال الأسابيع الماضية بعديد الوقائع التي لم يتحرَّ فيها بعض الأشخاص المشروعية عند أداء مهام الوظيفة، مؤكدًا على اهمية التواصل البيني الرامي إلى تحقيق الصالح العام.

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