وزير القوى العاملة المصري: 3 ملايين عامل مصري سيعودون إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها

أوضح وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، أن 3 ملايين عامل مصري سيعودون إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها.

سعفان، وفي تصريحات لقناة صدى البلد المصرية، قال: “هذا الرقم يعادل حجم العمالة المصرية التي عادت من ليبيا لمصر خلال السنوات العشر الماضية، نتيجة أحداث 2011، ونؤكد حرصنا على التعاون والاستعداد الكامل مع الحكومة الليبية للربط الإلكتروني بين الجانبين”.

وتابع: “سننظم لقاءات دورية مع الجانب الليبي لتحديد استراتيجية العمل ووضع الخطوط العريضة لبدء عودة العمالة المصرية رسميا، ونتخذ حاليا إجراءات عودة مكتب التمثيل العمّالي لليبيا بعد غلقه في الفترة الأخيرة نتيجة الأحداث التي حدثت في ليبيا، لتفعيل خطط العمل المشترك وتسهيل عودة المصريين ومتابعة أحوال العمالة فور عودتها”.

واختتم: “عودة الطيران بين البلدين سيكون العامل الأساسي لتسهيل عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، مع ضمان توفير الأمان والحماية لهم في مختلف القطاعات”.

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