الإخواني زولية: كانت هناك نية مبيتة من “دومة” لتوجيه الجلسة لمواضيع جانبية

زعم عضو مجلس النواب عبد الوهاب زولية، أن غالبية النواب ماضون في اعتماد الميزانية دون بند الطوارئ والتنمية، متوقعا اعتمادها في جلسة اليوم.

وحول الخلاف الذي وقع مع النائب مصباح دومة، قال النائب الإخواني زولية، في تصريحات صحفية: “الخلاف كان حول خروج دومة عن موضوع الجلسة أكثر من مرة، حيث كان النائب دومة يحاول توجيه الجلسة لمواضيع جانبية ما ينبئ بوجود نية مبيتة”، على حد وصفه.

وأضاف: “صمت مقرّر الجلسة أيضا ربما كان لأسباب جهوية لرفضه طلبي بنقطة نظام حول ابتعاد دومة عن الموضوع، وكان الأجدى بالنائب الحديث عن منطقته ومعاناة الجنوب بدل حديثه عن المنطقة الغربية”، وفقا لتعبيره.

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