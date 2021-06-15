التكبالي: لو استرجعنا ما سرقوه اللصوص لدفعنا الميزانية التي طلبتها الحكومة

قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “دخلت فندقا فخما في تونس، وجدت لصوصا يقيمون على حساب الدولة، لو استرجعنا ما سرقوه من أموال لدفعنا الميزانية التي طلبتها الحكومة”.

وكان مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح قد عقد جلسة بحضور أكثر من 100 نائب، في 24 مايو الماضي لإقرار الميزانية الجديدة المقدمة من رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، ولم يعتمد المجلس حينها إلا المرتبات، وأعاد بقية بنود الميزانية للحكومة للرد على بعض الملاحظات طالبا حضور وزير المالية لإيجاد الحلول المناسبة لسائر البنود التي لا تزال قيد البحث.

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