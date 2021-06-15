«الدبيبة» يناقش دعم النيابة العامة مع «الصور»

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مع النائب العام، المستشار الصديق الصور، حيث تناول اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالعقبات التي تواجه آليات إنفاذ القانون لغرض إيجاد حلول لها.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية: “أكد الدبيبة خلال اللقاء أن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على دعم النيابة العامة بالإمكانيات المتاحة التي تسهم في إنجاز عملها”.

وأضاف البيان “الحكومة تعول على التحقيقات المجراة بمعرفة مكتب النائب العام لمجابهة تنامي ظاهرة الفساد المالي والإداري في القطاع العام وجعلها إحدى الركائز التي تستند إليها الحكومة في إجراءات الإصلاح المتوخاة”.

وتابع “أكد المجتمعون ضرورة دعم الاستجابة للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك المعايير الخاصة بمؤسسات الإصلاح والتأهيل ونزلائها”.