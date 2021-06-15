الداخلية توجه عناصرها للعجيلات.. والسبب

وجهت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء عدد من عناصرها إلى مدينة العجيلات لوضع إطار فاعل لتنفيذ أوامر القبض والإحضار الصادرة عن النيابة العامة وتحت إشرافها.

وبين قسم الإعلام بمكتب النائب العام أن وزارة الداخلية وجهت عددا من عناصرها إلى مدينة العجيلات للعمل على حفظ الأمن والحد من الأفعال المجرمة مؤكدا شروع الجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات المرجو منها وضع إطار فاعل لتنفيذ أوامر القبض والإحضار الصادرة عن النيابة العامة وتحت إشرافها .

ويأتي إرسال العناصر الأمنية لمدينة العجلات بموجب خطاب وجهه النائب العام الصديق الصور إلى كل من وزيري الدفاع والداخلية وآمر المنطقة العسكرية الغربية وآمر المنطقة العسكرية طرابلس ومدير إدارة العمليات الأمنية.

ودعا الصور في خطابه إلى “إدخال قوة من عناصر وزارة الداخلية الشرطية إلى مدينة العجيلات لتنفيذ تدابير وقائية تحؤول دون ارتكاب أي انتهاكات ماسة بحقوق الإنسان وحريته” وكذلك “وضع إطار عملي تطبيقي (خطة أمنية) يشترك في إعداده والعمل على مخرجاته كل الجهات المعنية…للحد من الانتهاكات المجرمة وتنفيذ أوامر النيابة العامة القاضية بضبط مرتكبي الجرائم والمحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا الفارين من مؤسسات الإصلاح والتأهيل خلال الأعوام الماضية على أن تكون أعمال الغرفة المشكلة لتحقيق الغرض المشار إليه تحت إشراف النيابة العامة مباشرة”.

واندلعت اشتباكات مسلّحة عنيفة، فجر الجمعة، بين مسلحي محمد البحرون الملقب بـ”الفار” التابعين لمدينة الزاوية ومسلحي محمد بركة الملقب بـ”الشلفوح” التابعين لمدينة العجيلات، استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.