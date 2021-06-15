النائب العام يلتقي السفيرة السويدية في طرابلس

استقبل النائب العام الصديق الصور، سفيرة مملكة السويد في ليبيا، آنا بلوك، في مكتبه بالعاصمة طرابلس.

إعلام النائب العام؛ أشار إلى أن “الصور” بحث مع السفيرة، مذكرة السفارة، المتضمنة طلب الاستقصاء عن سبعة قضايا قنصلية، تُشير إلى حجز عددٍ من الأطفال على الأراضي الليبية، بشكل غير قانوني.

وأوضح الصديق الصور أن طلب المساعدة القانونية محلّ نظر في مكتبه؛ استنادًا إلى قواعد العدالة والصكوك الدولية ذات الصلة، وسيتم التعامل معه بإصدار قراراتٍ ذات طبيعة قضائية، فور عرض المستندات المعزّزة لطلب المساعدة، عن طريق القنوات الدبلوماسية.

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