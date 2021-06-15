السفارة الأمريكية: تعزيز الشراكة مع البلديات الليبية من خلال مشروع «تقارب»

واصلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من خلال مشروع «تقارب»، الشراكة مع البلديات في جميع أنحاء ليبيا لتعزيز قدرتهم بتقديم الخدمات المحلية وخدمات الاستجابة للطوارئ.

وقال بيان صادر عن السفارة الأمريكية لدى ليبيا: “لضمان إمكانية الوصول الآمنة في الطرق في جميع أنحاء ليبيا، قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتسليم الجرافات انزلاقية التوجيه وغيرها من المعدات اللازمة إلى مركز طرابلس، وسبها، وبني وليد، والبيضاء، والخمس، وغدامس، وبنغازي، وزوارة، وبطين الجبل، وأبو سليم”.

وأضاف البيان “تم تدريب مهندسي وعمال البلدية على كيفية استخدام معدات إصلاح الطرق بأمان وفعالية. حيث ستساعد هذه الجهود في إزالة الرمل والنفايات الصلبة، وإصلاح الطرق، وصيانة مصارف مياه الأمطار، والنظافة العامة لخدمة سكان هذه البلديات”.