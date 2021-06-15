المنقوش تترأس الوفد الليبي في اجتماع جامعة الدول العربية في الدوحة

ترأست وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، الوفد الليبي المشارك في أعمال الاجتماع التشاوري الاستثنائي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في العاصمة القطرية الدوحة اليوم.

وأكدت المنقوش في كلمتها في الاجتماع أن ليبيا اليوم تعيش واقعا جديدا من خلال سلطة تنفيذية موحدة تتولى مسؤولياتها على كافة الأراضي الليبية في تعزيز السلام وحل الخلافات بالحوار والتجهيز للانتخابات القادمة، منبهة إلى أن مسار التسوية يواجه تحديات كبيرة، إلا أن دولة ليبيا عازمة على السير بكل قوة لتنفيذ خارطة الطريق، والوصول بليبيا إلى بر الأمان.

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