خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب المنقوش تعلن أولويات الحكومة

أكدت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش خلال الاجتماع التشاوري الإستثنائي لوزراء الخارجية العرب في الدوحة أن أولويات حكومة الوحدة الوطنية هي فرض السيادة الوطنية على كامل الأراضي الليبية وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد وتحقيق المصالحة الوطنية.

وقالت المنقوش إن أولويات حكومة الوحدة الوطنية المنطلقة من خارطة طريق المرحلة التمهيدية تتمثل في فرض السيادة الوطنية على كامل التراب الليبي وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية وتحقيق المصالحة الوطنية، والتي انطلقت بقرار المجلس الرئاسي بإنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية والحوارات المجتمعية بين كافة شرائح المجتمع لوضع التصورات الكفيلة لإنجاح عمل المفوضية.

وبينت المنقوش أن ليبيا اليوم تعيش واقع جديد من خلال سلطة تنفيذية موحدة تتولى مسؤولياتها على كافة الأراضي الليبية في تعزيز السلام وحل الخلافات بالحوار والتجهيز للانتخابات القادمة ونوهت أن مسار التسوية يواجه تحديات كبيرة إلا أن دولة ليبيا عازمة على السير بكل قوة لتنفيذ خارطة الطريق والوصول بليبيا إلى بر الأمان.

وتحدثت المنقوش عن الرؤية الليبية لمعالجة الملف الليبي المتمثلة في مبادرة استقرار ليبيا والتي ترتكز على التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار ووضع جدول زمني عملي وواضح لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا إلى جانب فتح الطريق الساحلي وتوحيد المؤسسة العسكرية والمؤسسات السيادية الأخرى.

وأكدت المنقوش على ضرورة إصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ خارطة الطريق، ووضع آلية واضحة للضغط على معرقلي خارطة الطريق والقرارات الدولية، وبينت أن هذه منطلقات مبادرة اسقرار ليبيا التي ستعرض على مؤتمر برلين الثاني الذي سيعقد يوم 23/6/2021 والذي سيشهد حضور ليبي فاعل.