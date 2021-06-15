المصرف المركزي بطرابلس: فتح اعتمادات مستندية لـ223 شركة خلال أسبوع

أكد مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، أن فروع المصارف في عدد من الأنحاء نفذت طلبات فتح الاعتمادات المستندية لـ223 شركة خلال أسبوع.

وحسب بيان للمصرف، فقد غطت طلبات فتح الاعتمادات المستندية الفترة من 3 إلى 9 يونيو الجاري، وتنوع عمل الشركات التي جرى فتح اعتمادات مستندية لها بين استيراد المواد الغذائية، والمستلزمات الزراعية، والمواد الخام، والمعدات الطبية، والأحذية والحقائب، والأدوية، والأجهزة الكهربائية وغيرها.

وقال المصرف المركزي، إنه ينشر طلبات فتح الاعتمادات المستندية استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد التابعة له رقم «9/2020» المؤرخ في 31 ديسمبر الماضي، بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية.

وأوضح أن الفقرة رقم «5» من الضوابط العامة بالمنشور المذكور، تقضي بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.