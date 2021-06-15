خارجيتا ليبيا ومصر تتفقان على هذه النقاط

اتفقت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها المصري سامح شكري على أهمية الدفع قدماً بالخطوات والإجراءات المتفق عليها في إطار العملية السياسية ومنها إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.

جاء ذلك خلال لقاء المنقوش وشكري خلال مشاركتهما في الاجتماع التشاوري العربي في الدوحة لمناقشة التطورات على الساحة الليبية بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية المصرية.

وأكد شكري دعوته لوزيرة الخارجية الليبية لزيارة مصر في الأيام القادمة، وقد تم الاتفاق على موعد الزيارة لتتم في إطار التشاور القائم بين البلدين على جميع المستويات، وعلى ضوء حرص مصر الدائم لتقديم كل الدعم لليبيا في مساعيها لبدء مرحلة جديدة يسودها الوفاق في إطار دولة ليبية مستقرة وبعيدة عن التدخلات الخارجية.