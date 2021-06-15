متابعة ملف التعاون مع الجهاز القضائي استعدادا لانتخابات 24 ديسمبر

تابعت عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، رباب حلب، المستجدات المتعلقة بملف التعاون مع جهاز القضاء ضمن الاستعدادات للانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم مديرة مكتب الشؤون القانونية بالمفوضية، آلاء الشيباني، ورئيس قسم التدريب بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية، المستشار علي السويح.

وتطرق الاجتماع إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين المفوضية والهيئات القضائية، إلى جانب وضع آليات للتدريب وإجراء المناقشات حول الفصل في الطعون وفض المنازعات الانتخابية.

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