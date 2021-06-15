أردوغان بعد الاجتماع مع بايدن: لا مشكلة بين أمريكا وتركيا لا يمكن حلها

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن الاجتماع مع نظيره الأمريكي جو بادين، كان بناء وصادقا وأنه لا توجد مشاكل بين البلدين لا يمكن حلها.

وخلال مؤتمر صحفي على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، قال أردوغان إن “المحادثات المكثفة مع بايدن شملت التعاون في القضايا الإقليمية”، مشددا على سنوات الصداقة الطويلة التي تربطه بالرئيس الأمريكي.

وأضاف: “ناقشت مع بايدن الوضع في أفغانستان والدعم الأمريكي لنا هناك مهم للغاية، ونرى إرادة لزيادة التعاون بين تركيا والولايات المتحدة”.

وتابع أردوغان أنه ناقش مع بايدن، أيضا مواضيع الخلاف بين البلدين، مشددا على تمسك بلاده بموقفها من منظومة “إس 400” الروسية.