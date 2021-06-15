المنقوش: يجب وضع آلية واضحة لتنفيذ خارطة الطريق والضغط على المعرقلين

شاركت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، في الاجتماع التشاوري الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء.

وعبرت المنقوش في كلمتها بالاجتماع، عن الشكر لكافة الدول لدعم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، مؤكدة أن ليبيا تعيش اليوم واقعا جديدا من خلال سلطة تنفيذية موحدة تتولى مسؤولياتها على كافة الأراضي الليبية في تعزيز السلام وحل الخلافات بالحوار والتجهيز للانتخابات القادمة.

واستعرضت وزيرة الخارجية في كلمتها أمام المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الرؤية الليبية لمعالجة الملف الليبي المتمثلة في مبادرة استقرار ليبيا، والتي ترتكز على التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار ووضع جدول زمني عملي وواضح لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، إلى جانب فتح الطريق الساحلي وتوحيد المؤسسة العسكرية والمؤسسات السيادية الأخرى.

وأكدت المنقوش على ضرورة إصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ خارطة الطريق، ووضع آلية واضحة للضغط على معرقلي خارطة الطريق والقرارات الدولية.