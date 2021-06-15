المنقوش تلتقي خريجي معهد الدراسات الدبلوماسية

التقت وزير الخارجية، نجلاء المنقوش، أمس، ثلة من متفوقي الدفعة السادسة عشرة من خريجي معهد الدراسات الدبلوماسية، في إطار بناء القدرات الدبلوماسية وإعداد الكوادر المؤهلة والقادرة على قيادة العمل الدبلوماسي.

حيث أكدت المنقوش أن من أهم أولويات الوزارة هي المساهمة في رفع المعاناة عن المواطن من خلال حث الدول الشقيقة والصديقة على إعادة فتح سفاراتها وقنصلياتها بالعاصمة والمدن الأخرى لتسهيل حصول المواطنين على التأشيرات، هذا وحثت المنقوش الخريجين على ضرورة التحلي بالإرادة لتمثيل ليبيا أحسن تمثيل.

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