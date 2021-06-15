وزارة الداخلية: بحث تشكيل قوة مشتركة تضم جميع مديريات الأمن بالجنوب

بحثت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية مقترح تشكيل قوة مشتركة تضم جميع مديريات الأمن بالمنطقة الجنوبية.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الثلاثاء ضم وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة عميد محمود سعيد وعضو مجلس النواب عن أوباري فاطمة الصويعي، ومدير مكتب دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، أدهم صالح والخبير الأمني صالح محمد صالح بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس بحث سير العمل بمديريات الأمن بالمنطقة الجنوبية وتأمين قوافل الوقود لهذه المناطق، ومناقشة مقترح تشكيل قوة مشتركة من جميع مديريات الأمن بالمنطقة الجنوبية.