الكبير يناقش خطوات تسهيل دخول البضائع التونسية إلى ليبيا

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير بمكتبه، اليوم الثلاثاء، سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي، استمرار التعاون والتنسيق بين مصرف ليبيا المركزي والبنك المركزي التونسي.

وتطرق الاجتماع إلى الخطوات المتخذة في تسهيل وتنظيم دخول البضائع الموردة من الجمهورية التونسية عبر المنافذ البرية بموجب اعتمادات مستندية من المصرف المركزي، وبعض المبادرات الأخرى وفقا للتفهمات التي تمت بين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والحكومة التونسية.

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وفي مايو الماضي، وقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع نظيره التونسي هشام المشيشي، الذي زار طرابلس آنذاك، على رأس وفد من الوزراء ورجال الأعمال، اتفاقية لتسهيل التبادل التجاري، وحركة تنقل المواطنين بين الدولتين، وكذلك إعادة تفعيل الاتفاقات في مجالات النقل البحري والبري.

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