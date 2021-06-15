ليبيا الان

وزير الخارجية المصري يدعو «المنقوش» لزيارة القاهرة

تم النشر منذُ 21 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مشاركتهما في الاجتماع التشاوري العربي في الدوحة.

وناقش الوزيران التطورات على الساحة الليبية واتفقا على أهمية الدفع قدماً بالخطوات والإجراءات المتفق عليها في إطار العملية السياسية ومنها إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.
وقد أكد الوزير المصري دعوته للوزيرة المنقوش للقيام بزيارة إلى مصر في الأيام القادمة، وقد تم الاتفاق على موعد الزيارة لتتم في إطار التشاور القائم بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات.
وأوضح ان زيارة المنقوش القاهرة ستكون على ضوء حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم لليبيا في مساعيها لبدء مرحلة جديدة يسودها الوفاق في إطار دولة ليبية مستقرة وبعيدة عن التدخلات الخارجية.

الوسوم

المنقوش

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الثراع في ليبيا ليس بين غرب البلاد اوشرقها ولكن الصراع ببن نوعيان من الليبيين فيه منها وفيه منها هناك فالصراع بين الليبيين موروث بين من هو مع طرد الاستعمار وبين من هو مع بقاء الاستعمار فاحفاد رفقاء عمر المختار مع طرد تلك ومرتزقتها السوريين وتشاديبن الجولي واحفاء رمضان السويحلي وعاكف الغرياني ورمضان القريتلي مع بقاء المحتل التركي فيه من هم من احفاد المختار في غرب ليبيا وفيه من احفاد وعاكف القريتلي في شرق البلاد فالصراع مبادئ واديولجيات بدليل ان تجد من هو من غرب البلاد ومنضم لجيش الكرامه وفيه من هو من شرق البلاد منضم لمليشيات الارهابيه في غرب البلاد فالانقسام ليس جغرافي انقسام في التوجهات

    رد