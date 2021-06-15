وزير الخارجية المصري يدعو «المنقوش» لزيارة القاهرة

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مشاركتهما في الاجتماع التشاوري العربي في الدوحة.

وناقش الوزيران التطورات على الساحة الليبية واتفقا على أهمية الدفع قدماً بالخطوات والإجراءات المتفق عليها في إطار العملية السياسية ومنها إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.

وقد أكد الوزير المصري دعوته للوزيرة المنقوش للقيام بزيارة إلى مصر في الأيام القادمة، وقد تم الاتفاق على موعد الزيارة لتتم في إطار التشاور القائم بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات.

وأوضح ان زيارة المنقوش القاهرة ستكون على ضوء حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم لليبيا في مساعيها لبدء مرحلة جديدة يسودها الوفاق في إطار دولة ليبية مستقرة وبعيدة عن التدخلات الخارجية.