الدبيبة يبحث مع الصور آليات إنفاذ القانون

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أمس النائب العام، الصديق الصور، حيث تناول اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالعقبات التي تواجه آليات إنفاذ القانون لغرض إيجاد حلول لها.

وأكد الدبيبة أن الحكومة ستعمل على دعم النيابة العامة بالإمكانيات المتاحة التي تسهم في إنجاز عملها، مشيرا إلى أن الحكومة تعول على التحقيقات المجراة بمعرفة مكتب النائب العام لمجابهة تنامي ظاهرة الفساد بمختلف أشكاله.

كما أكد المجتمعون على ضرورة دعم الاستجابة للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

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