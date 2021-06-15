ليبيا وتونس تبحثان تسهيل دخول البضائع عبر المنافذ البرية

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي تسهيل وتنظيم دخول البضائع الموردة من الجمهورية التونسية عبر المنافذ البرية.

وناقش الجانبين خلال لقائهما اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مصرف ليبيا المركزي والبنك المركزي التونسي والخطوات المتخذة في تسهيل وتنظيم دخول البضائع الموردة من تونس عبر المنافذ البرية بموجب اعتمادات مستندية وفق منشورات مصرف ليبيا المركزي وبعض المبادرات الأخرى وفقاً للتفهمات التي تمت بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة التونسية في إجتماعاتها السابقة.