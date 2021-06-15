نائب رئيس مجلس الوزراء يتابع سير عمل وزارة الثقافة بالمنطقة الشرقية

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني بمقر الديوان بمدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، وزير الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي عثمان.

واطلع اعطية من الوزيرة على نتائج جولاتها لمختلف مدن المنطقة الشرقية، وسير العمل بديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في المنطقة الشرقية ومختلف الجهات التابعة للوزارة.

وبحسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية، طالعته “الساعة 24″، نوقش خلال الاجتماع أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه الوزارة وآليات حلها، وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء دعمه الكامل لقطاع الثقافة والتنمية المعرفية.