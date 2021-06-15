مصر: اتخاذ إجراءات لعودة مكتب التمثيل العمالي المصري بليبيا

استقبل وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، وزير العمل والتأهيل علي الرضا والوفد المرافق والقائم بأعمال سفارة ليبيا بجمهورية مصر، وفق المكتب الإعلامي للوزارة.

وأفادت وزارة العمل والتأهيل بوصول وزيرها علي الرضا إلى القاهرة ضمن زيارة رسمية في إطار تفعيل الاتفاقيات بشأن تنظيم الأيدي العاملة بين البلدين وموضوع التأشيرات.

ويترأس الرضا وفدا رفيع المستوى من الوزارة، في الزيارة التي تعد الأولى لوزير من حكومة الوحدة الوطنية إلى القاهرة منذ أكثر من 6 سنوات.

من جهته، أكد وزير القوى العاملة المصرية محمد سعفان، أن عودة الطيران بين البلدين، ستكون بمثابة العامل الأساسي لتسهيل عودة العمالة المصرية بشكل رسمي إلى ليبيا.

ونوه الوزير المصري إلى أهمية ضمان توفير الأمان للعاملين في مختلف القطاعات والحماية اللازمة، مشيرا إلى أن الوزارة تتخذ حالياً إجراءات عودة مكتب التمثيل العمالي لليبيا بعد غلقه في الفترة الأخيرة نتيجة الأحداث التي وقعت في البلاد.