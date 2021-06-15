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المستشار صالح: بدون خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا لن نسترجع السيادة الوطنية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن هناك إعلانا دستوريا أعطى الحق للشعب الليبي في انتخاب رئيسه أسوة بالدول الديمقراطية، مضيفا أنه ما كان يجب الدخول في متاهة إيجاد قاعدة دستورية أو تنظيم استفتاء على دستور يفتقر حتى إلى لشبه إجماع من الليبيين.

المستشا صالح، وفي حوار صحفي أجراه مع “بوابة أخبار اليوم”، أضاف: “بدون خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، لن نسترجع السيادة الوطنية ولن نتمكن من تنظيم الانتخابات في موعدها، وقد تعود بنا الأوضاع إلى مربع الاقتتال والتناحر، ويتفق معي المجتمع الدولي في هذا الرأي وسيولي هذه القضية اهتماما خاصا في مؤتمر “برلين 2”.

 واختتم المستشار صالح حديثه قائلا: “لا بد من القول إن المجتمع الدولي لا يرى جدية جهات الاختصاص بليبيا في إخراج هذه القوات، وبالتالي يتطلب الأمر ضغوطا دولية تنهي التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • لو كنت مكان عقيلة صالح ماذا اقول :-
    على المجلس الرئاسى ورئيس الحكومة احترام قرار مجلس التواب بتعيين المشير خليفة حفتر قائدا عاما للجيش الوطنى والفريق اول الناضورى رئيسا للاركان ومن يخالف ارادة الشعب منثلا قى مجلس نواب يخالف القسم الدستورى ويفقد شرعيته واى رغبة فى تغيير قيادة الجيش يجب ان تمر عبر القنوات الشرعية بموافقة القائد الاعلى اى المجلس الرئاسى بالكامل ثم احالة الموافقة لمجلس النواب اما للمصادقة عليها او رفضها .
    ويرفض مجلس التواب تصريحات اكار فمن يحدد الشرعية هم تواب الشعب ياكلب وليس المحتل .
    والجيش الوطنى هو جيش الشعب اما المليشيات فهى خارجة عن القانون وعلى المجلس الرئاسى حلها وضم افرادها للمؤسسة العسكرية النظامية

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