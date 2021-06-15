المستشار صالح: بدون خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا لن نسترجع السيادة الوطنية

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن هناك إعلانا دستوريا أعطى الحق للشعب الليبي في انتخاب رئيسه أسوة بالدول الديمقراطية، مضيفا أنه ما كان يجب الدخول في متاهة إيجاد قاعدة دستورية أو تنظيم استفتاء على دستور يفتقر حتى إلى لشبه إجماع من الليبيين.

المستشا صالح، وفي حوار صحفي أجراه مع “بوابة أخبار اليوم”، أضاف: “بدون خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، لن نسترجع السيادة الوطنية ولن نتمكن من تنظيم الانتخابات في موعدها، وقد تعود بنا الأوضاع إلى مربع الاقتتال والتناحر، ويتفق معي المجتمع الدولي في هذا الرأي وسيولي هذه القضية اهتماما خاصا في مؤتمر “برلين 2”.

واختتم المستشار صالح حديثه قائلا: “لا بد من القول إن المجتمع الدولي لا يرى جدية جهات الاختصاص بليبيا في إخراج هذه القوات، وبالتالي يتطلب الأمر ضغوطا دولية تنهي التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا”.

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