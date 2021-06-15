المستشار صالح: مصر تلعب دورا مهما جدا من أجل حل الأزمة الليبية مع الأطراف الدولية والمحلية

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، إن مصر لها دور فاعل حيال الأزمة الليبية، مضيفا أن الليبيين لن ينسوا ما قامت به مصر لاستقرار ليبيا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المستشار صالح، وفي حوار أجراه مع “بوابة أخبار اليوم”، أضاف: “مصر هي الشقيقة الكبرى وجارة، وعلى مر التاريخ مصر لها مواقفها مع الشعب الليبي والأمن القومي مشترك بين بلدينا، وفي هذه الأزمة التي تمر بها ليبيا لن ينسى الشعب الليبي مواقف الشعب المصري مع ليبيا من خلال رئيسها عبدالفتاح السيسي وحكومتها وشعبها بكل أطيافه”.

واختتم قائلا: “مصر تلعب دورا مهما جدا من أجل حل الأزمة الليبية مع الأطراف الدولية والمحلية، لتطهير ليبيا من الإرهاب والفوضى وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، ونحن نثمن هذا الدور التاريخي من فخامة الرئيس السيسي والحكومة المصرية وشعبها العظيم”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

