شكري يؤكد دعم مصر للمجلس الرئاسي لإجراء الانتخابات في موعدها

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري التأكيد على موقف بلاده الداعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وجهودهما للايفاء بالاستحقاقات القادمة وعلى رأسها إجراء الانتخابات في موعدها وفق خارطة الطريق.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بنظيرها المصري بالعاصمة القطرية الدوحة على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي لجامعة الدول العربية بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية.

وتطرق اللقاء إلى المقاربة الليبية لأسس تحقيق الاستقرار، والتي ترتكز في الأساس على مبدأ السيادة الوطنية للدولة الليبية واستقلالية قرارها، وستعرض هذه الرؤية من خلال مبادرة استقرار ليبيا في مؤتمر برلين 2، حيث تم التشاور حول هذه المبادرة وسبل دعمها في إطار خارطة الطريق ومخرجات مؤتمر برلين 1 والقرارات الدولية المتعلقة بالملف الليبي.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مسيرة التعاون بين البلدين وسبل دعمها لتشمل كافة المجالات.

وتلقت المنقوش دعوة لزيارة مصر لمزيد التشاور قبل انعقاد مؤتمر برلين 2 حول ليبيا في 23من الشهر الجاري.

ومن جهتها عبرت المنقوش عن شكرها وامتنانها لمصر على موقفها الداعم للشعب الليبي وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع ليبيا.