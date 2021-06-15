مناقشة مشاريع التخرج بكلية التقنية الهندسية بهون

تشهد قاعات كلية التقنية الهندسية بهون، مناقشة مشاريع التخرج، بغية تخريج كوادر علمية مؤهلة تسهم في دعم الاقتصاد الليبي، ليدخلوا سوق العمل في قطاعات شتى كالشركة العامة للكهرباء ومصنع الحديد والصلب والشركات النفطية وغيرها.

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