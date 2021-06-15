ليبيا الان

مناقشة مشاريع التخرج بكلية التقنية الهندسية بهون

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تشهد قاعات كلية التقنية الهندسية بهون، مناقشة مشاريع التخرج، بغية تخريج كوادر علمية مؤهلة تسهم في دعم الاقتصاد الليبي، ليدخلوا سوق العمل في قطاعات شتى كالشركة العامة للكهرباء ومصنع الحديد والصلب والشركات النفطية وغيرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك