“الإمداد الطبي” يتسلّم 100 ألف جرعة من اللقاح الروسي

أعلن جهاز الإمداد الطبي، عن تسلم مخازن الحلقة الباردة، ظهر اليوم الثلاثاء، الشحنة الثانية من اللقاح الروسي.sputnik v

وأوضح الجهاز في بيان، أن الشحنة تحتوي على 100 ألف جرعة، وقد وصلت مطار معيتيقة الدولي واستكمل قسم التسريح الجمركي بإدارة المخازن والتوزيع بالجهاز إجراءاتها الجمركية والافراجات اللازمة.

وحضر عملية الاستلام، أمين مخزن الحلقة الباردة بالجهاز الدكتور عبدالمنعم العوزي، وفريق العمل المرافق له ومندوبي عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ولجنة الفحص والاستلام بالجهاز التي قامت بتخزين شحنة اللقاح وحفظها إلى حين استلام نتائج التحاليل المخبرية التي يقوم بها قسم التفتيش الدوائي بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

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