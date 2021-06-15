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أزمة لدغة العقارب ما زالت مستمرة في أوباري دون حلول

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تتزايد معدلات الإصابة باللدغات خلال فصل الصيف، نظرا للأجواء الحارة التي تدفع العقارب إلى مغادرة جحورها، إذ لا يمر أسبوع دون تسجيل حالة وفاة نتيجة ذلك، حيث تعاني بعض المناطق العشوائية في أوباري، كحي الشارب والمشروع، من عدم وجود مصل مضاد لعلاج لدغات العقارب، بحسب السكان.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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