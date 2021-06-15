أزمة لدغة العقارب ما زالت مستمرة في أوباري دون حلول

تتزايد معدلات الإصابة باللدغات خلال فصل الصيف، نظرا للأجواء الحارة التي تدفع العقارب إلى مغادرة جحورها، إذ لا يمر أسبوع دون تسجيل حالة وفاة نتيجة ذلك، حيث تعاني بعض المناطق العشوائية في أوباري، كحي الشارب والمشروع، من عدم وجود مصل مضاد لعلاج لدغات العقارب، بحسب السكان.
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